Verso le amministrative, incontro organizzato dal comitato “Filadelfia Insieme”

Continua l’attività del comitato elettorale della lista “Filadelfia Insieme” in vista delle prossime elezioni amministrative di inizio ottobre. È stato, infatti, organizzato un incontro presso i locali della Biblioteca comunale per domenica prossima, 29 agosto, alle ore 18, al quale è prevista la partecipazione di giovani, del mondo dell’associazionismo, nonché «di cittadini – afferma il presidente del comitato Fabrizio Flavio Quattrocchi, – che sono animati da un forte spirito di attivismo civico e sociale, persone giovani e meno giovani, le quali non vogliono rassegnarsi a quel senso di immobilismo che ormai contagia il tessuto sociale da diverso tempo. Questa lista – prosegue Quattrocchi – vuole creare dunque un vivaio di giovani che sono pronti ad impegnarsi nella gestione della cosa pubblica, giovani studenti universitari, che hanno un pensiero critico ed indipendente, fuori dalle logiche attuali, pronti ad impegnarsi concretamente per essere un domani la futura classe dirigente della collettività». [Continua in basso]

Dal canto suo, il segretario Giovanni De Nisi sottolinea che all’incontro di domenica prossima «sarà concesso a tutti i partecipanti di proporre le proprie idee, e perché no, anche la propria candidatura, poiché la lista “Filadelfia Insieme” è una lista autonoma e indipendente, un contenitore innovativo e rivoluzionario nel modo di fare politica, che non fa riferimento a nessuno schieramento politico». All’incontro parteciperanno, oltre al presidente e al segretario, anche alcuni componenti della lista.