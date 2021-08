Verso le elezioni, insieme “Filadelfia Rinasce” e il Movimento Giovani Cittadini

«In considerazione della situazione di stallo che si è venuta a creare a dieci giorni dalla presentazione delle liste per il rinnovo del consiglio comunale, vista la totale volontà di riproporre le solite dinamiche personalistiche, a cui consegue una totale mancanza di proposte programmatiche, sulle quali la comunità dovrebbe iniziare a confrontarsi, un gruppo di giovani ha sollecitato un incontrocon il capogruppo di “Filadelfia Rinasce”, incontro avvenuto nei giorni scarsi in un noto locale di Filadelfia, tra il capogruppo Giuseppe Pellegrino, una delegazione del gruppo consiliare “Filadelfia Rinasce” e un nutrito gruppo di giovani del costituendo Movimento per discutere sulla posizione da assumere in vista della imminente scadenza di presentazione della liste per il rinnovo del consiglio comunale di Filadelfia». È quanto si legge in una stampa del Movimento Giovani Cittadini e del gruppo consiliare “Filadelfia Rinasce” in vista delle elezioni amministrative di inizio ottobre. [Continua in basso]

«Dall’incontro – prosegue il comunicato – è emersa la necessità e la volontà di contribuire alla costruzione di un progetto unitario volto al miglioramento della proposta politica attuale; se tale intenzione non dovesse trovare riscontri propositivi negli altri schieramenti politici, si procederà in brevi tempi ad allestire una lista di giovani professionisti e di figure dotate di esperienza positiva nella gestione amministrativa, indipendentemente dalla loro connotazione politica. Si precisa – chiude la nota – che le finalità dell’incontro sono totalmente slegate dalle dinamiche regionali».