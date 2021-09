Regionali, i candidati della Circoscrizione centro (Catanzaro, Crotone e Vibo): nomi

La Calabria si prepara a tornare alle urne: domenica 3 e lunedì 4 ottobre, infatti, gli elettori saranno chiamati a rinnovare il Consiglio regionale e a eleggere il nuovo presidente. Quattro i candidati in corsa: Amalia Bruni, Luigi De Magistris, Roberto Occhiuto e Mario Oliverio. Entro domani alle ore 12 dovranno essere presentate le liste.

Il territorio calabrese è diviso in 3 circoscrizioni: Calabria Nord, che ricomprende la provincia di Cosenza e prevede 9 seggi; Calabria Centro, che ricomprende le province di Vibo Valentia, Catanzaro e Crotone e prevede 8 seggi; Calabria sud, che ricomprende la provincia di Reggio Calabria e prevede 7 seggi.

Di seguito le liste già presentate, per la Circoscrizione centro.

Candidati a sostegno di Amalia Bruni

M5S

Alessia Bausone

Domenico Santoro (architetto, consigliere comunale di Vibo)

(architetto, consigliere comunale di Vibo) Francesco Afflitto

Nicolino detto Pane o Pani Panedigrano

Simona Pisani

Federica Rochira

Luigi Antonio Stranieri

Nicola Vero

Candidati a sostegno di Roberto Occhiuto

LEGA

Pina Scigliano

Sandra Tassoni

Francesco Muzzopappa (avvocato penalista, già consigliere comunale a Vibo con i socialisti )

(avvocato penalista, già consigliere comunale a Vibo con i socialisti ) Pietro Raso

Filippo Mancuso

Nicola Daniele

Giuseppe Macrì

Antonietta D’Amico

FRATELLI D’ITALIA

Filippo Pietrapaolo

Antonio Montuoro

Rosina Mercurio

Maurizio Conforto

Giuseppe Falduto (detto Sabatino, già assessore e consigliere comunale a Vibo prima con il centrodestra e poi con il Pd)

(detto Sabatino, già assessore e consigliere comunale a Vibo prima con il centrodestra e poi con il Pd) Maria Brosio

Michele De Simone

Antonella Verterame

CORAGGIO ITALIA