Elezioni Calabria, Santoro (M5s): «I cittadini devono essere protagonisti delle azioni regionali»

«Per portare competenza e trasparenza. In particolare nei temi ambientali, la Regione deve riconoscere che i cambiamenti climatici incidono gravemente anche sulla nostra Regione ed occorre prevenire i soliti due-tre disastri ambientali annuali. Senza, comunque, dimenticare che occorre risistemare il sistema integrato delle acque e fogne e riformare la legge urbanistica verso la rigenerazione e non per l’espansione urbana». È quanto riporta una nota stampa di Domenico Santoro, capogruppo del M5s al Comune di Vibo Valentia e candidato alle regionali nella lista centro per il Movimento 5 Stelle intervenuto ieri sera alla Marina di Pizzo specificando che «tutto ciò deve essere realizzato con una forte componente di partecipazione cittadina e quindi di trasparenza nelle informazioni, assolutamente mancanti oggi in Regione, per portare al centro dell’azione politica il cittadino e non l’imprenditore».

In particolare l’esponente pentastellato ribadisce che: «I calabresi non devono vivere delle briciole che i politici distribuiscono, ma essere i protagonisti delle azioni regionali, ovvero il M5S romperà quel vaso di “coccio” inamovibile che è la politica calabrese come abbiamo aperto come una scatoletta il Governo nazionale. Nella “scatoletta” a tutt’oggi vi è il contenimento dei costi della politica, il SuperBonus, il reddito di cittadinanza, i finanziamenti ai Comuni e l’impostazione pragmatica delle azioni di contrasto alla pandemia. Analoghi impegni saranno profusi in Regione così come il nostro impegno lo è stato in Comune di Vibo Valentia».

In un lungo elenco ripercorre poi il suo impegno in Comune:

Dissesto

12 mln da Governo nazionale

Comune digitale

PEC per comunicazione Consiglieri e convocazione riunioni

Spinta all’uso del SUE e SUAP online;

Sito internet

Battaglia pubblicazione full progetti

Politica Amministrativa

Costi politica, battaglia (persa) commissioni, spidendificio;

Question Time tutti i mesi;

Presenza in tutte le commissioni per un controllo costante

Spinta verso la partecipazione cittadina;

Contro i politici showman

Parte civile in Rinascita Scott

Lavoro per Reddito Cittadinanza

Rotazione incarichi

Vibo Marina

Porto 18 mln e Spinta verso l’autorità portuale

Riqualificazione quartiere Pennello

Spinta immediata realizzazione Metanizzazione e cambio illuminazione pubblica

Ambiente

Appoggio ecodistretto, ma della non discarica

Allarmi mare e disastri ambientali, pulizia torrenti

L’acqua mancante, analisi acque, casette acqua e autobotti

Plastic Free

Finanziamenti viabilità (4 annualità), Battaglia sulla costruzione delle piste ciclabili

Strisce blu battaglia rimodulazione

Controllo conduzione differenziata e mancato sfalcio erba delle strade

Urbanistica

PSC, operatività dimezzata, no file, no dati aperti

Piano spiaggia, numerose interrogazioni

Nuovo teatro, superbonus alloggi pubblici

Viabilità comunale