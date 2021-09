Regionali, il Coordinamento provinciale FdI lancia Falduto e Brosio: «Pieno sostegno»

In una nota stampa gli esponenti di Fratelli di Italia commentano: «Scegliere di mettersi al servizio dei cittadini e a disposizione del partito è un gesto coraggioso che va apprezzato»

«Il Coordinamento provinciale del partito di Fratelli d’Italia di Vibo Valentia esprime grande soddisfazione per le candidature della nostra provincia. Con entusiasmo saremo lieti e orgogliosi di dare il nostro pieno appoggio ai candidati del nostro territorio Sabatino Falduto e Maria Brosio». Lo riporta una nota.

Per il Coordinamento provinciale si tratta di «due ottimi professionisti e due amici che grazie alla loro esperienza amministrativa sapranno ben rappresentare il nostro territorio e il nostro partito».

«Scegliere di mettersi al servizio dei cittadini e a disposizione del partito – sottolineano – è un gesto coraggioso che va apprezzato e sostenuto. Siamo certi che entrambi i nostri candidati sapranno distinguersi per impegno, serietà e passione. Vogliamo ridare centralità politica alla nostra provincia e al nostro territorio e per farlo sosterremo con lealtà e impegno Nuccio e Maria. A loro – conclude la nota – un grande in bocca al lupo da parte di tutto il Partito»