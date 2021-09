Comune, in aula i dubbi del Pd su Sistema e sulle spese di Vibo Capitale del libro

Stefano Luciano (Pd)

Una valanga di interrogazioni quella presentata stamattina in consiglio comunale, riunito per l’approvazione del Conto consuntivo 2020, da parte del capogruppo del Partito democratico Stefano Luciano, e che si dovranno discutere in occasione della prossima seduta del civico consesso. Innanzitutto, l’esponente democrat a Palazzo Luigi Razza ha chiesto di avere lumi in merito alla gestione del Sistema bibliotecario vibonese. L’interrogazione è stata rivolta direttamente al sindaco del capoluogo Maria Limardo. In merito, Luciano ha chiesto al capo dell’amministrazione di conoscere «il nome dell’attuale direttore del Sistema, qual è la composizione di tale organismo» e «quali siano oggi i rapporti di tale organismo con il Comune di Vibo Valentia». Il capogruppo del Pd ha sollecitato, inoltre, di avere lumi «sulla circostanza relativa al pagamento del canone di locazione in ordine ai locali comunali (Palazzo Santa Chiara) occupati dal Sistema». I rapporti, inoltre, «del Sistema con Vibo Capitale italiana del libro 2021, le modalità di nomina dei componenti di rappresentanza del Sistema». Luciano, in riferimento sempre alla suddetta interrogazione, ha fatto infine sapere al consiglio comunale che non appena sarà in possesso di dati precisi proporrà un ordine del giorno sulla vicenda.

Gli altri dubbi

Il nuovo teatro comunale

La seconda interrogazione, rivolta sempre al sindaco, così come tutte le ultime due, è stata proposta per conoscere, invece, «l’inter logico-giuridico della nomina della posizione organizzativa dell’Urbanistica». Interrogazione, peraltro, già presentata da parte del capogruppo ma alla quale non era stata fornita risposta da parte dell’amministrazione attiva. Al centro della terza interrogazione il nuovo teatro comunale di Moderata Durant. In riferimento all’opera ancora in fase di realizzazione, Luciano ha chiesto di avere spiegazioni dal sindaco «sullo stato dei lavori del teatro comunale». L’ultima interrogazione è stata presentata unitamente al consigliere Laura Pugliese (Gruppo Misto). «Siccome stiamo attenti al principio di trasparenza – ha puntualizzato il consigliere di opposizione – volevamo conoscere quali siano le modalità attraverso le quali vengono spesi i soldi di Vibo Capitale italiana del libro 2021».