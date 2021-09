Elezioni regionali, Amalia Bruni fa tappa a Vibo con il Movimento 5 stelle

La candidata alla carica di presidente per lo schieramento di centrosinistra sarà in città nella giornata di sabato

Amalia Bruni, candidata presidente alla Regione Calabria, per lo schieramento di centrosinistra, sarà sabato mattina alle 10,30 a Vibo per incontrare i cittadini. Ad accoglierla ci sarà il portavoce alla Camera dei Deputati per il Movimento 5 Stelle, Riccardo Tucci, i candidati della Circoscrizione centro, nonché gli attivisti e i simpatizzanti della forza politica. Per l’occasione verrà anche allestito un gazebo su corso Vittorio Emanuele III, nei pressi di piazza Luigi Razza.

Il programma della mattinata prevede una passeggiata in centro per ascoltare e confrontarsi con i cittadini sui beni comuni e sulle istanze provenienti dal territorio.