Acquaro, centro storico: in arrivo fondi per la riqualificazione delle strade

Il sindaco Giuseppe Barilaro

«Il Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, con apposito comunicato del 6 settembre scorso, ha pubblicato l’elenco dei Comuni beneficiari dei contributi per investimenti in opere pubbliche di messa in sicurezza di edifici e del territorio, di cui alla Legge 145 del 2018. Noi ci siamo, 299.983,50 euro finanziano anche un nostro progetto di riqualificazione e recupero delle strade del centro storico di Acquaro, “Donnantuani”». Lo rende noto il sindaco Giuseppe Barilaro, il quale esulta per la conquista di «un altro risultato raggiunto, un altro fatto. Ci lasciamo alle spalle – aggiunge il capo dell’amministrazione comunale – anni di ripiano della situazione debitoria, anni di politiche di risanamento ed apriamo una fase nuova, la terza fase, la fase dell’ammodernamento. “Si è eletti – conclude con una citazione il primo cittadino – per operare e non si opera per essere eletti”».