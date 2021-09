Vibo Marina, Luciano e Soriano (Pd) interrogano il sindaco sul sottopasso

Non solo edilizia scolastica: il gruppo consiliare del Partito democratico a Vibo Valentia dopo aver presentato un’interrogazione al sindaco sui lavori di manutenzione nei plessi Don Bosco, Murmura e Garibaldi, ne ha infatti presentata un’altra circa il sottopasso di Vibo Marina. Firmatari, il capogruppo dem Stefano Luciano e il consigliere Stefano Soriano.

Premesso che «da anni in quel punto vi sono dei lavori in corso» e che gli stessi «sono di fatto fermi da tempo», i due chiedono al primo cittadino Limardo di «conoscere i tempi di completamento dell’opera e gli interventi che intende metter in campo per il ripristino di una viabilità adeguata». L’obiettivo, insomma, è quello di mettere la parola fine su una situazione che da tempo crea disagio agli abitanti della zona.