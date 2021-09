Nicotera, al via i lavori di pavimentazione del cimitero

Il Comune di Nicotera

Dopo la pausa estiva, riparte l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Marasco nel tentativo di riqualificare il territorio. «Come preannunciato nei giorni scorsi – dichiara il primo cittadino in una nota stampa- dopo gli appalti espletati nelle passate settimane partiranno a breve i lavori di bitumazione che interesseranno la rete viaria del territorio comunale, per un importo di 130mila euro e la pavimentazione del cimitero per altri 130mila euro».



Nella giornata di ieri il responsabile dell’ Utc ha poi espletato le operazioni di gara per altre tre importati opere, due delle quali attese dai cittadini da molti anni: «Cosi – continua Marasco – nel giro di alcune settimane, partiranno anche i lavori per la realizzazione del parco giochi dedicato a Stefano Piperno, l’ampliamento della rete di illuminazione riguardante le porzione del territorio denominato “Casa Bianca, Contrada Belvedere e Strada provinciale, dal bivio di Comerconi fino alle abitazioni situate nei pressi della chiesetta della Madonna delle Grazie. A questi interventi si aggiungerà inoltre la segnaletica stradale orizzontale su tutto il territorio comunale. È ancora una volta la prova – chiosa il sindaco – che a noi non interessano le polemiche ma i fatti».

LEGGI ANCHE: Omicidio Piperno a Nicotera, in Appello condanne confermate