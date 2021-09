Elezioni in Calabria, tappa a Mileto per il leader della Lega Salvini

Nuova visita in Calabria per Matteo Salvini in vista delle elezioni regionali del 3 e 4 ottobre. Il leader della Lega domani sarà alle 9,30 a Mileto e poi si sposterà in provincia di Reggio Calabria, con tappe alle 11 a Rosarno ed alle 12 a Gioia Tauro.

Di Maio atteso a Reggio

Tra i big attesi nella nostra regione anche Luigi Di Maio. II ministro degli Esteri sarà nel tardo pomeriggio di venerdì prossimo a Reggio Calabria per sostenere i candidati consiglieri del Movimento 5 Stelle e l’aspirante presidente della coalizione di centrosinistra Amalia Bruni in vista delle regionali del 3 e 4 ottobre.

Nelle scorse ore, anche la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni era giunta in terra calabra. L’esponente di Fdi in tour elettorale per sostenere la candidatura di Roberto Occhiuto ha messo in discussione il ticket Fi-Lega.