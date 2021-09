Piazzale Capannina di Vibo Marina, ultimi lavori di messa in sicurezza: pubblicato il bando

L’assessore ai Lavori pubblici Giovanni Russo

Pubblicato dall’amministrazione comunale di Vibo Valentia il bando di gara per “gli ultimi interventi di messa in sicurezza e protezione dell’abitato marino del popoloso rione Pennello – completamento dei lavori di sistemazione del piazzale Capannina di Vibo Marina“. La modalità della gara – che sarà espletata dalla Stazione unica appaltante della Provincia – sarà a procedura aperta. La durata complessiva dei lavori è stata fissata in 120 giorni, in caso di ritardo nella ultimazione degli interventi sono previsti le penali. Mentre l’importo dell’appalto è di complessivi 259.030,72 euro. In particolare, l’intervento di completamento della messa in sicurezza che si andrà a fare (per come specificato negli elaborati progettuali) riguarderà il prolungamento verso est e verso ovest della barriera soffolta della lunghezza di 70 metri complessivi prevista nel progetto di “Aggiornamento” e già inserita nel Master Plan Erosione Costiera della Regione Calabria. La lunghezza e il posizionamento della barriera, nel progetto di “Aggiornamento”, erano stati dettati dalla necessità di proteggere il muro di contenimento del piazzale Capannina in corrispondenza della linea di riva.

Ma non basta: all’assessorato comunale ai Lavori pubblici, guidato da Giovanni Russo, stanno aspettando soltanto l’autorizzazione da parte della Regione Calabria per l’utilizzo di alcune economie, rimaste dall’intervento eseguito negli ultimi mesi, con le quali si pensa di poter realizzare a piazzale Capannina una nuova ringhiera, nuovi arredi (panchine nello specifico), nonché la sistemazione di altri lampioni per l’illuminazione pubblica. [Continua in basso]

Cosa è stato già fatto

Come si presentava Piazzale Capannina

A settembre del 2020 sono ripresi e sono poi stati completati i primi lavori di messa in sicurezza del piazzale della Capannina di Vibo Marina. A renderlo noto era stato lo stesso assessore Russo. L’intervento, che è stato realizzato grazie ai fondi regionali, è ripartito dopo le operazioni di sminamento e di rilievi batimetrici propedeutici all’inizio dei lavori veri e propri. «Si sta procedendo – ha spiegato all’epoca l’amministratore – alla realizzazione di una barriera soffolta con massi naturali ad una distanza di 70 metri dall’attuale linea di costa, alla costruzione di una scogliera radente di protezione con funzione di smorzamento dell’energia potenziale marina permettendo l’azione di recupero naturale mediante ripascimento spontaneo e artificiale, nonché al riempimento sino a quota. L’intervento – ha aggiunto l’assessore – ha avuto come obiettivo quello di salvaguardare l’intera area del piazzale della Capannina che anche nel passato inverno è stata interessato dai violenti eventi marosi con grave pregiudizio dell’area stessa. Sicuramente un primo importante passo per cancellare uno dei simboli dell’abbandono di Vibo Marina».

La messa in sicurezza dell’arenile

Ancora prima dell’avvio dei primi lavori a Piazzale Capannina, si erano intanto conclusi, a luglio del 2020, sempre nel popoloso quartiere Pennello, i lavori di messa in sicurezza dell’arenile avviati a fine giugno dopo l’accordo tra l’amministrazione e la società Eni. «Il fattivo impegno dell’Eni, oltre a tagliare, mettendole in sicurezza, le palancole sporgenti dall’arenile e ad asportare il vecchio oleodotto, ha portato anche alla risistemazione dei massi e della sabbia, che ha consentito di restituire ai residenti ed ai villeggianti la possibilità di fruire in sicurezza la spiaggia del popoloso quartiere. L’impegno e la sinergia portano sempre buoni risultati», il commento del sindaco Maria Limardo e dell’assessore all’Urbanistica Pasquale Scalamogna.