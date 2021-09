Perfidia a “Bande larghe”: Falcone, Aieta e Molinaro sotto la lente di Antonella Grippo – Video

frameborder="0" allowfullscreen="">



La nuova puntata dalle “Bande larghe” – la sesta di Perfidia – non ha tradito le attese e ha riservato ai telespettatori ancora una volta scintille e colpi di scena. Tre ospiti in studio per un talk che, come si preannunciava, è stato spumeggiante e mai banale. Anna Falcone (Capolista della “de Magistris Presidente” Calabria Nord e Calabria Centro), Giuseppe Aieta (candidato per il Partito democratico) e Pietro Molinaro (Lega) hanno risposto alle provocazioni politiche, e non, di Antonella Grippo che con la solita impertinenza ha messo sotto torchio i suoi ospiti, sfruttando l’onda lunga delle roventi polemiche che hanno interessato e tuttora interessano tanto il centrosinistra quanto il centrodestra, senza escludere il Polo civico del sindaco di Napoli.