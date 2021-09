Perfidia e il “El pueblo (dis)unido”. Bruni, Oliverio, De Magistris: una poltrona per tre sconfitte? – Diretta

Per l’ottava puntata dell'edizione dedicata alle elezioni regionali, Antonella Grippo ospiterà Marianna Caligiuri, Brunello Censore, Antonio Lo Schiavo e Maria Rosaria Nesci. In onda dalle ore 23 su LaC Tv e in streaming

Dopo l’intervista esclusiva all’ex premier e capo politico del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, noto anche come l’avvocato del popolo, a Perfidia sarà protagonista proprio il popolo, quello del centrosinistra diviso da tre candidature che si richiamano alla galassia progressista, ma anche quello del centrodestra che fa della competizione interna un punto forte della propria unità.



Antonella Grippo, per l’ottava puntata della trasmissione Perfidia, si concentrerà su “El pueblo (dis)unido”, provando a trarre le conclusioni con i quattro ospiti che animeranno gli studi di LaC Tv: Marianna Caligiuri (Amalia Bruni presidente), Brunello Censore (Oliverio presidente), Antonio Lo Schiavo (De Magistris presidente), Maria Rosaria Nesci (Noi con l’Italia).



In particolare, sul tavolo della discussione, ci finirà il regolamento di conti nella galassia della sinistra che riconferma la sua vocazione a scindersi. La domanda cruciale sarà: Bruni, De Magistris, Oliverio: una poltrona per tre sconfitte?

Appuntamento questa sera venerdì 24 settembre, alle ore 23 su LaC Tv (canale 19) e in streaming sul sito web del network.