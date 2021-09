Campo polivalente “Paolo Borsellino” di Vibo: oggi l’inaugurazione dell’impianto

Sarà ufficialmente inaugurato questo pomeriggio, alle ore 17, il campo polivalente “Paolo Borsellino” di Moderata Durant. All’evento, dopo i saluti del sindaco di Vibo Valentia Maria Limardo, interverranno gli assessori comunali Michele Falduto (Sport) e Giovanni Russo (Lavori pubblici) e il presidente del consiglio comunale Rino Putrino. Previsto in collegamento da remoto l’intervento di Manfredi Borsellino, figlio del compianto Paolo. «Non è stato facile completare un’opera avviata dalle precedenti amministrazioni comunali, ma, finalmente, la nostra comunità di Vibo Valentia avrà un nuovo spazio dove, praticare sport vorrà dire aggregazione, integrazione e salute». Questo il commento del titolare dei Lavori pubblici Giovanni Russo a poche ore dall’apertura della nuova struttura sportiva del capoluogo. Poi, in chiusura, l’amministratore di Palazzo Luigi Razza fa sue le parole di Papa Francesco: «“Lo sport non è solo una forma d’intrattenimento, ma anche uno strumento per comunicare valori che promuovono il bene della persona umana e contribuiscono alla costruzione di una società più pacifica e fraterna». [Continua in basso]

La gestione della struttura

La gestione dell’impianto è stato affidata dall’amministrazione comunale alla Todo Sport, la società sportiva vibonese di pallavolo femminile che fa capo a Claudio Torchia, Vito Iurlaro e Norina Dotti, che questo pomeriggio sarà presente all’inaugurazione con una sua delegazione. La squadra avrà, dunque, un impianto per allenarsi e per disputare il campionato. Questa la nota pubblicata appena avuta notizia che la tensostruttura di Moderata Durant sarebbe stata affidata alla società sportiva vibonese: «Grande protagonista della prossima stagione sarà il Pala “Paolo Borsellino”, consegnato dopo tanta attesa, alla nostra società. Doveroso un ringraziamento a chi si è prodigato affinché questa struttura prendesse finalmente vita, amministratori, amici, volontari che si sono dati da fare per ultimare l’interminabile iter burocratico che ne impediva l’utilizzo. Finalmente una casa, iniziamo ufficialmente la preparazione in vista del campionato». È, quindi, finito il girovagare della Todo Sport per i diversi palazzetti del Vibonese e anche fuori provincia.

Anni di attesa

Ma la vicenda relativa al campo polivalente “Paolo Borsellino” è decisamente lunga: l’impianto è stato realizzato grazie alle risorse finanziarie erogate a suo tempo dal Ministero dell’Interno all’amministrazione comunale guidata dall’ex sindaco Nicola D’Agostino (in carica dal 2010 al 2015). L’opera, inoltre, già pressoché completata da diversi anni, è rimasta comunque sempre chiusa al pubblico e alle società sportive. Nel tempo, tuttavia, non è mancato chi abbia sollecitato pubblicamente l’apertura della struttura di Moderata Durant. A parlare è stato l’ex assessore comunale e vicesindaco proprio della giunta D’Agostino, Pasquale La Gamba che, oltre a rivendicare l’impegno dell’esecutivo di allora, affinché questa opera fosse finanziata e realizzata in tempi brevi, non ha mancato di sollecitarne la sua apertura. Parole che – ha distanza di molto tempo – hanno comunque raggiunto l’obiettivo: questo pomeriggio il campo polivalente “Paolo Borsellino” sarà ufficialmente consegnato alla città da parte dell’attuale amministrazione, che ha portato a termine ciò che, evidentemente, mancava per poter rendere l’impianto pienamente funzionale.