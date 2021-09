Verso le Comunali, “Filadelfia Insieme” invita i suoi “avversari” a un confronto

I promotori della lista “Filadelfia insieme” – candidato a sindaco Francesco Zoccali – nella giornata di ieri hanno fatto recapitare personalmente ai rispettivi candidati a sindaco delle altre liste – Anna Bartucca (“Coraggio Filadelfia”) e Antonio Carchedi “AttivaMente” – un invito ufficiale per realizzare un pubblico confronto/dibattito “all’americana”, da tenersi giorno 1 ottobre, in vista del voto di domenica e lunedì prossimi. [Continua in basso]

«Un modello innovativo di fare politica -si legge in una breve nota stampa – che ha iniziato a prendere piede anche a livello nazionale dove, i tre candidati a sindaco potranno rispondere alle domande dei giornalisti e dei moderatori ed illustrando il proprio programma elettorale. Un’occasione utile per tutti i cittadini ad avere le idee chiare sulla differenza sostanziale delle liste. Un’occasione che i cittadini devono pretendere come sinonimo di una società moderna e democratica che si basa sul contraddittorio e non più sui quei comizi di autocelebrazione. Ci si aspetta quindi, da tutti i candidati a sindaco, la massima disponibilità alla realizzazione di questo evento pubblico senza porre alcun ostacolo ideologico o strategico al fine – chiude la nota – di tutelare l’interesse del cittadino in quanto, conclude la lista, il confronto lo evita chi teme di perdere il consenso».