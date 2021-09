Regionali, Toninelli in Calabria a sostegno di Amalia Bruni: tappa anche nel Vibonese

Due giorni di incontri per il senatore del Movimento cinque stelle. Tra gli appuntamenti previsti anche Vibo Valentia e Mileto

L’ex ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti e attuale senatore del MoVimento 5 Stelle Danilo Toninelli sarà domani e dopodomani in Calabria per sostenere i candidati consiglieri M5s alla Regione Calabria e la candidata presidente per la coalizione di centrosinistra Amalia Bruni. Di seguito il cronoprogramma degli eventi.

Toninelli in Calabria il 28 settembre

Acri

Ore 09:00 – incontro con gli imprenditori, dibattito su Superbonus 110% in piazza Sprovieri

Crotone

Ore 12:00 – passeggiata con attivisti e candidati su via Vittorio Veneto passando per l’area ove si svolge il mercato settimanale

Girifalco

Ore 16:30 – comizio in piazzetta Dell’Annunziata

Vibo Valentia

Ore 18:30 – presentazione del libro “Non mollare mai” di Danilo Toninelli, sede associazione “Valentia” in via Nazionale 448, Vena di Jonadi

Ore 19:30 – incontro pubblico sulle infrastrutture calabresi, punto d’incontro M5S Vibo Valentia, corso Vittorio Emanuele III

Toninelli in Calabria il 29 settembre

Mileto

Ore 09:00 – gazebo con gli attivisti ed i candidati in Piazza Italia e passeggiata nell’area ove ha luogo il mercato settimanale

Mammola

Ore 11:00 – passeggiata nell’area di svolgimento del mercato settimanale con attivisti e candidati in via Zavaglia

Polistena

Ore 12:30 – speech in piazza della Repubblica

Palmi

Ore 15:30 – visita ospedale e punto stampa, c.da San Gaetano.

Saline Joniche

Ore 17:30 – conferenza stampa porto di Saline. Sarà presente il sindaco Maria Foti del Comune di Montebello Jonico ed il senatore M5s Giuseppe Fabio Auddino

Villa San Giovanni

Ore 19:00 – piazza chiesa Cannitello, passeggiata con attivisti, candidati e cittadini sul lungomare cittadino

Gioia Tauro

Ore 20:00 – piazza dell’Incontro, comizio.