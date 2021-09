Elezioni regionali e comunali Calabria 2021, i risultati in diretta nello speciale di LaC

VIDEO | Lunedì 4 e martedì 5 ottobre dalle ore 15 la maratona sul canale 19 e in streaming. Ospiti e collegamenti in diretta con i nostri corrispondenti nelle segreterie dei candidati. Commenti a caldo, interviste e aggiornamenti in tempo reale

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="">

Tutto pronto per la grande maratona elettorale di LaC Tv prevista per il 4 e il 5 ottobre 2021. Come di consueto, il network LaC seguirà le elezioni regionali e comunali.

Lunedì 4, in particolare, a partire dalle 15, l’attenzione sarà focalizzata sulla sfida tra i quattro candidati alla presidenza della Regione: Amalia Bruni, Luigi De Magistris, Roberto Occhiuto e Mario Oliverio. In diretta dagli studi di LaC Tv e sulle testate del gruppo seguiremo i sondaggi pre-elettorali, lo spoglio con gli exit poll, le proiezioni e tutti i risultati aggiornati in tempo reale. [Continua in basso]

Lunedì 5 ottobre inizierà invece lo spoglio relativo alle elezioni amministrative che vede coinvolti 82 comuni calabresi. Principalmente agli aggiornamenti e ai risultati delle comunali sarà dedicata lo speciale di LaC Tv del 5 ottobre a partire dalle ore 15. Conducono Pietro Comito e Francesca Lagoteta.

Ospiti e collegamenti in diretta con i nostri corrispondenti nelle segreterie dei candidati. E ancora commenti a caldo, interviste e aggiornamenti in tempo reale.

Seguici in diretta su LaC Tv, canale 19 del digitale terrestre e in streaming sulle nostre testate web e sui canali social del network.