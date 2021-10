A Perfidia l’ultimo appello di Bruni, De Magistris e Oliverio. Anteprima con Lupi – Diretta

frameborder="0" allowfullscreen="">



Il voto è ormai dietro l’angolo. Domenica e lunedì i calabresi eleggeranno il loro presidente di Regione e Perfidia dedica proprio a loro l’undicesima puntata.

Antonella Grippo ospita negli studi di LacTv stravolgendo anche gli orari consueti di trasmissione del format televisivo per rispettare il silenzio elettorale che scatta proprio alla mezzanotte di oggi.

Tutti hanno risposto presente alla chiamata della giornalista di Sapri, e così in rappresentanza del centrodestra, va in onda un’anteprima di Perfidia con l’intervista al leader di “Noi con l’Italia” Maurizio Lupi. Al consueto orario del venerdì sera, e quindi alle 23, invece, va in onda la puntata vera e propria di Perfidia. Sulle poltrone fiammanti del fortunato format televisivo Luigi de Magistris, Amalia Bruni, Mario Oliverio che lanciano l’ultimo appello elettorale agli indecisi, confidando alla Grippo speranze e buoni propositi in vista del voto.