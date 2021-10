Regionali: nel Vibonese la percentuale dei votanti si attesta al 40,57%

Alla chiusura dei seggi di questo pomeriggio alle ore 15 la media dei votanti a Vibo e provincia per le elezioni regionali si è attestata al 40,57%. Il paese dove si è votato di più è Polia con la percentuale del 63,48%, seguito da Zambrone con 61,17%, Sant’Onofrio con il 55,97%, Francica con il 54,41%, Brognaturo con il 53,73%, Filadelfia con il 50,11%. Dasà con il 49,27%. In questi sette paesi si vota anche per eleggere i nuovi sindaci e rinnovare il consiglio comunale.





Queste le percentuali dei votanti negli altri centri: Parghelia 44,08%, Sorianello 48,75%, Spadola 53,67%, Acquaro 45,69%, Limbadi 50,14%, Ionadi 45,88%, Joppolo con il 41,62%, Mileto con il 44,71%, Soriano Calabro con il 48,42%, Serra San Bruno con il 44,60%, Monterosso Calabro 44,89%, San Nicola da Crissa 41,61%, Vibo Valentia con il 44,89%, Filandari 37,83%, Filogaso 39,62%, Capistrano 41,65%, Rombiolo 39,78%, Parghelia 27,32%, San Gregorio d’Ippona 40,81%, Cessaniti 44,23%, Ricadi 42,59%, San Costantino Calabro 37,93%, Gerocarne 37,93%, Briatico 38,75%, Stefanaconi 38,74%, Pizzo 39,41%, Nicotera 36,02%, San Calogero 36,02%, Francavilla Angitola 31,60%, Zaccanopoli 34,51%, Spilinga 31,36%, Vazzano 31,81%, Maierato 31,39%, Tropea 34,43%, Mongiana 33,12%, Drapia31,30%, Nardodipace 27,69%, Arena 28,68%, Zungri 27,68%, Vallelonga 29,88%, Simbario 26,35%. I centri dove si è votato di meno sono Fabrizia con il 21,36% dei votanti, Pizzoni con il 21,26%, e Dinami con il 20,70%.