Amministrative Calabria 2021, 82 comuni al voto: risultati e sindaci eletti – LA DIRETTA

È il giorno dello spoglio per le amministrative in Calabria: 82 in tutto i Comuni che sono andati al voto, 8 dei quali si trovano nel Vibonese.

Le operazioni di voto si sono svolte il 3 ottobre e il 4 ottobre in concomitanza con le elezioni regionali. I seggi sono rimasti aperti ieri dalle ore 7 alle 23 e lunedì 4 ottobre dalle ore 7 alle ore 15. Per le elezioni comunali ha votato complessivamente il 57,81% degli aventi diritto, contro il 62,38 delle scorse elezioni. Cosenza è l’unico capoluogo di provincia chiamato al voto.

Elezioni comunali Calabria 2021: i sindaci eletti

Provincia di Catanzaro

• Argusto: sindaco Walter Matozzo

• Badolato: sindaco Giuseppe Nicola Parretta

• Borgia: sindaco Elisabeth Sacco

• Cenadi: sindaco Francesco Casalinuovo

• Chiaravalle Centrale: sindaco Donato Domenico Savio detto Mimmo

• Cicala: Alessandro Falvo

• Conflenti: Emilio Francesco

• Decollatura: Raffaella Perri

• Falerna: sindaco Francesco Stella

• Feroleto Antico: sindaco Pietro Fazio

• Jacurso: Ferdinando Serratore

• Lamezia Terme sindaco Paolo Mascaro riconfermato dopo lo scrutinio nelle quattro sezioni

• Martirano: sindaco Francesco Bartolotta

• San Sostene: sindaco Luigi Aloisio

• Serrastretta: sindaco Antonio Muraca

• Soveria Mannelli: sindaco Michele Chiodo

• Soveria Simeri: sindaco Amedeo Mormile

• Tiriolo: sindaco Domenico Stefano Greco

• Torre di Ruggiero: Vito Bruno Roti

• Vallefiorita: sindaco Salvatore Megna



Provincia di Cosenza

• Aieta: sindaco Pasquale De Franco

• Albidona

• Altilia: sindaco Sebastiano Pasqualino De Rose

• Amendolara

• Belmonte Calabro: Roberto Veltri

• Bisignano: sindaco Francesco Fucile

• Calopezzati

• Celico: sindaco Matteo Francesco Lettieri

• Cerisano: sindaco Lucio di Gioia

• Cleto: sindaco Armando Bossio

• Cosenza

• Falconara Albanese: sindaco Marcello Alfredo Candrava

• Francavilla Marittima

• Fuscaldo

• Guardia Piemontese: sindaco Vincenzo Rocchetti

• Lago: sindaco Enzo Scanga

– Mangone: sindaco Orazio Berardi

• Marano Principato: sindaco Pino Salerno

• Pietrafitta: sindaco Antonio Muto

• Rogliano: sindaco Giovanni Altomare

• Rovito

• San Cosmo Albanese

• San Demetrio Corone

• San Lorenzo Bellizzi: sindaco Antonio Cersosimo

• San Nicola Arcella

• San Pietro in Amantea: sindaco Gioiacchino Morelli

• Sangineto: sindaco Michele Guardia

• Scala Coeli: sindaco Giovanni Matalone

• Spezzano della Sila: sindaco Salvatore Monaco

• Zumpano



Provincia di Crotone

• Casabona: sindaco Francesco Seminari

• Cotronei: sindaco Antonio Ammirati

• Crucoli: sindaco Cataldo Librandi

• Pallagorio: sindaco Umberto Lorecchio

• Petilia Policastro: sindaco Simone Saporito



Provincia di Reggio Calabria

• Bova: sindaco Santo Casile

• Camini: sindaco Giuseppe Alferano

• Careri: sindaco Pietro Sergi

• Delianuova: sindaco

• Ferruzzano: sindaco Domenico Silvio Pizzi

• Galatro: sindaco Sandro Sorbara detto Nino

• Gerace: sindaco Giuseppe Pizzimenti

• Mammola: sindaco Stefano Raschellà

• Melicuccà: sindaco Vincenzo Oliverio

• Melicucco: sindaco

• Melito Porto Salvo: sindaco Salvatore Orlando

• Palizzi: sindaco Roberto Felice Nocera

• Polistena: sindaco Michele Tripodi

• Roghudi: sindaco Pier Paolo Zavettieri

• San Lorenzo: sindaco Giovanni Mangloviti

• Sant’Agata del Bianco: sindaco Domenico Stranieri

• Seminara: sindaco Giovanni Piccolo

• Siderno:

• Stilo: sindaco Giorgio Troepano



Provincia di Vibo Valentia

• Brognaturo: sindaco Rossana Tassone

• Dasà: sindaco Raffaele Scaturchio

• Filadelfia: sindaco Anna Bartucca

• Francica: Michele Mesiano

• Joppolo: Giuseppe Dato

• Polia: sindaco Luca Alessandro

• Sant’Onofrio: sindaco Antonino Pezzo

• Zambrone: sindaco Corrado L’Andolina