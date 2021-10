Soriano, riqualificazione aree degradate: al Comune 800mila euro di fondi

«L’amministrazione comunale continua nel lavoro di moralizzazione e riqualificazione di alcune zone degradate e di aree abbandonate da ormai oltre un ventennio». È quanto si legge in un breve comunicato stampa diffuso alle redazioni da parte dell’amministrazione di Soriano Calabro, guidata dal sindaco Vincenzo Bartone, il quale fa sapere che, «dopo la presentazione di alcuni importanti progetti, all’amministrazione in carica è stato assegnato un finanziamento di 800.000 euro per “l’attuazione del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane e degradate”. Questo finanziamento – spiega ancora il primo cittadino do Soriano Calabro – ci permetterà di creare in zona “Casalinuovo” una piazza dedicata ai giudici antimafia Falcone e Borsellino con annessa una struttura polivalente. Inoltre, in via Francesco Pellegrino la raccolta di acque bianche, la fogna, i marciapiedi e tutta la pavimentazione stradale».