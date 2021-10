Consiglio comunale di Zambrone, Epifanio: «Fieri di chiamarci “opposizione”»

«Si è svolto nei giorni scorsi il primo consiglio comunale di Zambrone con la presenza finalmente di un’opposizione reale, segno questo, di una maggiore consapevolezza e partecipazione alla vita politica del paese, da parte della sua comunità. Epifanio Maria Carmela, Fabio Cotroneo e Amelia Conca, i consiglieri risultanti nel consiglio comunale appena costituitosi. Un dato rilevante che non può essere sottaciuto né sminuito ma, preso in considerazione con estrema maturità e attenzione da parte della maggioranza, perché espressione della volontà della metà della popolazione zambronese». È quanto scrivono in una nota stampa i consiglieri di opposizione.

Epifanio: «Fieri di chiamarci opposizione»

Nel corso del civico consesso, i componenti di “Rinascita per Zambrone”, non hanno fatto mancare il proprio contributo prima con l’intervento di Maria Carmela Epifanio e a seguire, con quello del candidato consigliere Fabio Cotroneo. Epifanio ha iniziato il suo discorso esprimendo a nome di tutto il gruppo, le più sentite condoglianze e la vicinanza alla famiglia Muggeri per la scomparsa del caro amico Franco, persona perbene e sempre presente per la sua comunità, grande uomo, amico e cittadino esemplare. È passata poi all’ufficialità del momento con un saluto all’intero consiglio comunale e al pubblico presente, ringraziando nuovamente i cittadini che li hanno sostenuti e sottolineando il fatto che il gruppo consiliare di cui è anche capogruppo, rappresenta in effetti la metà dei cittadini di Zambrone: «Proprio per questo motivo – ha precisato – non ci definiremo mai minoranza ma saremo fieri di chiamarci opposizione».

Il ruolo dell’opposizione

La sinergia per il bene della comunità, ha assicurato Epifanio, non mancherà: «Svolgeremo le nostre funzioni con responsabilità ed imparzialità, trasparenza e dedizione, rappresentando le istanze di tutti i cittadini, delle associazioni, dei gruppi parrocchiali (vero nucleo unitario di Zambrone), dei commercianti, dei ristoratori, degli artigiani e di tutte le categorie di imprenditori, compresi gli imprenditori turistici che pochi giorni fa si sono appellati ad un costante dialogo tra le parti, chiedendo anche la nostra collaborazione».

Sul proprio ruolo, poi ha precisato: «Saremo opposizione vigile, critica, dura e intransigente quando occorrerà, tanto quanto saremo costruttivi e propositivi per lavorare sul miglioramento di questo paese che appartiene a tutti noi».

Cotroneo: «Collaborazione e trasparenza»

Quindi l’intervento di Fabio Cotroneo: «È mia intenzione precisare che per i prossimi cinque anni di mandato, daremo il nostro contributo con impegno, attenzione, trasparenza e dedizione, come è giusto che ogni eletto faccia per rappresentare le istanze della comunità che va ad amministrare, senza infingimenti, con onestà e soprattutto senza interessi personali. Ribadisco – ha aggiunto – la massima collaborazione nei limiti della legalità e trasparenza, ma allo stesso tempo opposizione dura atto per atto. Riferendomi alla trasparenza, si chiede che qualsiasi atto fatto dalla maggioranza sia girato per copia al capogruppo dell’opposizione tramite sistemi telematici o se necessario in copia cartacea. Vorrei far presente a questo consiglio che lo scioglimento non avviene solo per infiltrazione mafiosa ma anche e soprattutto per ripetute violazioni di legge e questa opposizione sarà inflessibile su questo punto. Al sindaco ed ai consiglieri comunali – ha concluso – i miei più sinceri complimenti per la loro elezione in questa Assemblea e l’augurio di buon lavoro». Al consigliere Amelia Conca, è andata la nomina nella commissione elettorale.