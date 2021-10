Comune in dissesto, “Vibo Democratica”: «Ennesimo fallimento»

Sul “no” della Corte dei Conti al Piano di riequilibrio finanziario, presentato nel 2019 dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Maria Limardo, interviene anche il gruppo consiliare “Vibo Democratica”.

«La bocciatura ricevuta, cristallizzata nel dispositivo, al netto delle motivazioni che ancora a noi non sono note, va messa anche in relazione alla constatazione dell’ennesimo fallimento di una classe politica che verosimilmente per inadeguatezza o sottovalutazione di taluni elementi, ha contribuito “incolpevolmente” al nuovo default, in termini di errata diagnosi ed individuazione del giusto farmaco da somministrare». Lo scrivono in una nota i consiglieri Marco Miceli e Giuseppe Policaro. [Continua in basso]

«Ora più che mai – proseguono – dobbiamo puntare ad intercettare finanziamenti statali ed europei nella consapevolezza che per far ciò occorre saper progettare ed avere una visione chiara di sviluppo. Chi non è in grado di fare ciò è opportuno che si metta da parte, solo così potrà tutelare gli interessi di una comunità che non merita e non può permettersi di subire le conseguenze di scelte sbagliate. Un consiglio per il futuro, citando Einaudi, “conoscere per deliberare”».

LEGGI ANCHE: Comune di Vibo, la Corte dei Conti boccia il Piano di riequilibrio finanziario: l’ente va in dissesto



Comune di Vibo in dissesto, Limardo: «Non va imputato a questa amministrazione» – Video



Comune di Vibo in dissesto, il Pd chiede le dimissioni del sindaco Limardo – Video



Comune di Vibo in dissesto, il M5S: «Amministrazione Limardo sfiduciata»



Comune di Vibo in dissesto, la maggioranza: «Piena fiducia nel sindaco Limardo»



Comune di Vibo in dissesto, calvario che dura da otto anni e una città senza normalità