Minacce a Toti, De Nisi e Cirillo: «La logica del sopruso non avrà il sopravvento»

«Un gesto vile che stigmatizziamo in maniera decisa e contro il quale la società civile, e non solo, saprà reagire dimostrando, ancora una volta, che la logica del sopruso non avrà mai il sopravvento». Sono le parole con cui i consiglieri regionali di Coraggio Italia Francesco De Nisi e Salvatore Cirillo esprimono solidarietà a Giovanni Toti. Il governatore della Liguria e vicepresidente del partito dopo le ultime minacce ricevute è stato messo sotto scorta dal Comitato per l’Ordine e la Sicurezza. [Continua in basso]

Decisivo, in questa direzione, l’ultimo episodio nel quartiere genovese di Oregina con la scritta e le minacce di morte. «Si tratta di episodi che ci indignano – aggiungono Cirillo e De Nisi -, sono atteggiamenti da condannare e che non devono assolutamente influenzare il fondamentale, sostanzioso e concreto impegno politico e istituzionale del presidente Toti». De Nisi e Cirillo «a nome di tutta la Calabria, rivolgono un sincero incoraggiamento a proseguire sul cammino istituzionale intrapreso con la determinazione di sempre, quella dimostrata anche durante le ultime visite nella nostra regione». Poi concludono: «‘A testa alta’ con la consapevolezza di essere dalla parte di tutti i cittadini».