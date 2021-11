Vibo Valentia, Schiavello nominato nuovo capogruppo Fi in Consiglio comunale

Antonio Schiavello, eletto in Fratelli d’Italia è un nuovo capogruppo in Consiglio comunale a Vibo Valentia. La nomina è giunta nelle scorse ore. Schiavello succede ad Agostino Naso che ha rinunciato al ruolo per motivi personali e professionali.

«Ringrazio gli amici consiglieri di Forza Italia per avere individuato, ad unanimità, nella mia persona le qualità necessarie per portare avanti con dedizione ed impegno il progetto politico che vede in prima linea impegnato il partito in città», ha commentato Schiavello. L’esponente azzurro ha poi aggiunto: «All’interno di un gruppo composto da tredici elementi, ritengo lusinghiero il compito, seppur nella sua complessità, di rappresentare le diverse sensibilità di cui ciascuno è portatore, ritenendo la sfida di sicuro arricchimento in termini tanto politici, quanto personali»

Quindi un passaggio sui progetti politici futuri: «Procederò convintamente nel percorso politico di sostegno leale al sindaco della città, anch’esso espressione di Forza Italia, per la realizzazione del progetto di rilancio della città che vede coinvolti, in prima linea, il senatore Mangialavori ed il consigliere regionale Comito, il cui impegno – conclude – merita ringraziamento e laboriosità anche da parte dell’intero gruppo consigliare».