Contratti di sviluppo, Vibo democratica chiede al sindaco lumi sui progetti

«Il Ministero per il Sud e la coesione territoriale, attraverso la stipula dei contratti istituzionali di sviluppo (Cis), offre un’opportunità eccezionali per favorire lo sviluppo economico e sociale del nostro Comune. Il territorio di Vibo Valentia lamenta, soprattutto per mancanza di fondi, la mancata valorizzazione delle tante risorse e bellezze naturali inespresse di cui dispone».

È l’analisi del gruppo consiliare Vibo democratica che in una nota afferma di aver presentato una interrogazione per capire lo stato dell’arte dei progetti da presentare. Nel dettaglio, i consiglieri Marco Miceli e Giuseppe Policaro ribadiscono: «Oggi grazie ai Cis il Comune può avere a disposizione uno strumento che ci consente di investire sulla valorizzazione delle risorse del nostro territorio e per far sì che si possa far scoprire la vera bellezza di Vibo Valentia sopita da fin troppi anni. Per poter godere dei finanziamenti sopra citati – si fa presente – il Comune dovrà presentare delle proposte progettuali del valore non inferiore a un milione di euro, che dovranno avere ad oggetto interventi di rigenerazione urbana, per l’ambiente e la valorizzazione delle risorse naturali, per il recupero dei beni artistici e culturali, per la promozione del turismo eno-gastronomico, sportivo e religioso, la valorizzazione della cultura delle minoranze linguistiche che risiedono sul territorio.

A questi interventi – viene evidenziato – si possono accompagnare anche quelli per i trasporti e la mobilità sostenibile a condizione che siano complementari ai progetti ammessi al finanziamento».

Per i consiglieri «un’ occasione unica che il nostro Ente non può farsi sfuggire alla luce anche dell’intervento odierno del Governo che, proprio per accogliere le richieste espresse dagli enti e favorirne la compilazione delle schede progettuali, proroga la data di scadenza di invio delle proposte, inizialmente prevista per il 30 novembre al 15 dicembre 2021».

Al fine di non rischiare «di perdere questa eccezionale opportunità di sviluppo sociale ed economico per il nostro territorio, abbiamo protocollato un’interrogazione al sindaco che sarà discussa in Consiglio il prossimo 15 novembre per far sì che si relazioni all’aula sullo stato dell’arte dei progetti da presentare e su quale azioni sta intraprendendo affinchè si riescano a presentare le schede progettuali contenenti le informazioni richieste entro la scadenza del 15 dicembre p.v. godendo, grazie alla proroga del Governo, di altre settimane di tempo prezioso per la redazione delle stesse».