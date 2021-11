Azzurro Donna, la vibonese Maria Grazia Pianura vicecoordinatrice

Webinar Azzurro Donna, confronta le coordinatrici per epilogare e programmare, per rammentare leggi cumulate a difesa dei diritti delle donne vittime di violenza con l’istituzione del “Reddito di Libertà”: il contributo consiste in un aiuto, di natura economica, per un massimo di dodici mesi. La coordinatrice nazionale Catia Polidori ha già in calendario per il 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, un webinar a partecipazione europea ed estera. [Continua in basso]

«Si attendono testimonianze – si legge in una nota – senza distinzione di razza proprio perché il problema tocca il mondo intero ed i paesi industrializzati ed emancipati hanno il dovere di andare incontro ai paesi sottosviluppati c’è bisogno di una cooperazione, di un impegno comune a livello globale per costruire un mondo più pacifico e prospero fondato su ponti di dialogo e non sui muri dell’odio e dei conflitti».

La coordinatrice regionale di Azzurro Donna Maria Josè Caligiuri ha già pronte per il nuovo governo regionale a guida Roberto Occhiuto due misure da approvare ed adottare con l’istituzione del “Garante dei Diritti Disabili” ed il “Soccorso di Libertà” in aiuto delle donne vittime di violenza. Continua intanto la riorganizzazione territoriale della rete femminile di Forza Italia, designate Lucia Guerrasio per il Comune di Santa Caterina D’Aspromonte; Antonella Palumbo per Soverato; Beatrice Amore con delega alle Politiche Sanitarie. La città di Vibo Valentia si avvarrà anche di una figura, la vicecoordinatrice regionale di Azzurro Donna, Maria Grazia Pianura.