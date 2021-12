“Te piace o presepe?”, a Perfidia il ritorno di Luigi de Magistris

Torna l’appuntamento con Perfidia e con l’irriverenza dell’autrice e conduttrice Antonella Grippo che continua ad allungare il suo sguardo tra la Calabria e il panorama politico italiano. La recrudescenza del virus, la nostra Regione in zona gialla, la variante Omicron e l’annuncio di nuove possibili restrizioni, la partita per il Quirinale e il futuro di Mario Draghi stanno segnando il secondo Natale al tempo del Covid, e nella puntata di questo mercoledì la Grippo analizzerà, insieme ai suoi ospiti, e alla satira graffiante di Enzo Filia,la situazione attuale. [Continua in basso]

“Te piace ‘o presepe” è il titolo della puntata di questa sera. Ospiti in studio il già candidato alla presidenza della Regione Calabria ed ex sindaco di Napoli Luigi de Magistris (Polo Civico), l’esponente del Partito democratico Massimo Canale, il giornalista Agostino Pantano e l’opinionista Alessia Bausone.

Appuntamento questa sera mercoledì 22 dicembre, alle 21:30 su LaC Tv (canale 19) e in streaming sul sito web del network.