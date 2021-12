Pizzo, strada Marinella-Bivio Angitola al buio: intervengono i commissari

Controllare la pubblica illuminazione nel tratto di strada Marinella-Bivio Angitola. È quanto hanno chiesto di fare i commissari al Comune di Pizzo al responsabile dell’ufficio tecnico dell’ente Nico Donato. La richiesta è stata messa per iscritto con l’invio di una missiva interna.



«Vengono ripetutamente espressi disagi e malcontento da forze sociali e cittadini – scrive la terna commissariale guidata da Antonio Repucci – per la condizione della strada in oggetto, percorribile nelle ore notturne con grande difficoltà e pericolo da automobilisti e pedoni per la mancanza di idonea illuminazione pubblica. È stato anche possibile appurare che l’impianto realizzato oltre venti anni fa ha funzionato per periodi di tempo molto ristretti perché certamente in avaria per ragioni che sfuggono. Ciò premesso, per venire incontro ad esigenze sicuramente meritevoli di attenzioni, si ritiene – questo l’invito della terna commissariale al responsabile dell’ufficio tecnico del Comune napitino – che una verifica della linea esistente vada espletata anche con il ricorso ad esperti esterni, per stabilire le condizioni della stessa ed una eventuale possibilità di ripristino».