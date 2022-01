Il Pd vibonese al bivio: alla vigilia del congresso fra conservazione e voglia di rinnovamento

“All’esito della campagna del tesseramento ed alla vigilia del congresso provinciale del PD riteniamo opportuno sottoporre alla comunità democratica un nostro appello per la ricostruzione di un partito forte, unito e coeso in tutta la provincia di Vibo.

I segnali che provengono dal territorio e che si sono intensificati durante la campagna del tesseramento appena conclusasi, ci spingono a mettere in campo un grande impegno per la rigenerazione del Partito Democratico, al quale l’intero gruppo dirigente di questa nostra Federazione non può sottrarsi”. E’ quanto sostengono in una nota gli esponenti del Pd vibonese Vitaliano Papillo, Michele Mirabello, Stefano Luciano e Vincenzo Mirabello.



Per meglio illustrare tali ragioni nella giornata di domani, lunedì 3 gennaio, alle ore 11 è convocata una conferenza stampa nella sede della Federazione provinciale del Partito Democratico.



Bisognerà capire ora in quanti vorranno spendersi realmente per la ricostruzione di un partito unito anche nel Vibonese realizzando un vero rinnovamento – così come auspicato da Vitaliano Papillo e Stefano Luciano con un documento apparso sulla stampa nei giorni scorsi – al fine di superare le divisioni e le lotte intestine per ridare vita ad un Partito democratico che da dominatore della scena politica provinciale si è ridotto al “lumicino” nelle postazioni che contano lasciando spazi enormi ad un centrodestra che pur non brilla affatto nei risultati.