Vibo, lavoro e legalità al centro di un incontro con Mammoliti (Pd)

Conferenza stampa del consigliere regionale per discutere di provvedimenti approvati e proposti: «Serve agire tutti insieme per dare ai giovani una reale prospettiva di cambiamento»

“Lavoro è legalità – Il lavoro prima di tutto”. È questo il tema al centro della conferenza stampa che il consigliere regionale del Pd, Raffaele Mammoliti, terrà mercoledì 19 gennaio alle ore 15.00 – nel Saloncino CSV via Angelo Savelli, 2 di Vibo Valentia – per offrire adeguate informazioni su alcuni provvedimenti e atti approvati e proposti. [Continua in basso]

In particolare, Mammoliti approfondirà ed illustrerà le seguenti misure e attività svolte: la modifica integrazione alla legge regionale 25 giugno 2019 n.29 (storicizzazione risorse del precariato storico); l’ordine del giorno approvato all’unanimità dal Consiglio regionale su precariato e piano del lavoro; l’interrogazione a risposta scritta CPI; l’interrogazione a risposta immediata sul mancato inserimento dei soggetti di cui all’art 18 della legge 68/1999 nei bandi di concorso (CPI) riservati ai soggetti disabili, specificatamente vittime del dovere, vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e categorie equiparate.



«Affrontare i temi del lavoro, utilizzando tutti gli strumenti e le risorse disponibili per elaborare un vero Piano straordinario del lavoro in Calabria, è l’unica via per affermare percorsi di legalità, di crescita e di sviluppo sostenibile – afferma Mammoliti -. Bisogna agire tutti insieme per alimentare quella necessaria fiducia in grado di garantire ai giovani e ai cittadini, troppo delusi , una reale prospettiva di cambiamento. Nel nostro territorio in particolare, ma nell’intera Calabria, il lavoro e la legalità sono l’unica via in grado di garantire tenuta democratica, crescita civile e sviluppo produttivo».



Dopo l’introduzione di Raffaele Mammoliti, e i saluti del segretario provinciale del Pd di Vibo Valentia, Enzo Insardà, è previsto l’intervento del consigliere regionale del Pd Ernesto Alecci. Sarà, quindi, la volta dei punti di vista di Bruno Schipano (Fp Cgil Calabria); Sergio Pittito (Presidente Inps Vibo); Martino Ceravolo (Associazione vittime del terrorismo e della criminalità organizzata).

Ingresso consentito solo con green pass e muniti di mascherina. L’evento si svolgerà nel rispetto di tutte le norme anti covid-19 vigenti.