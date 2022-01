Direzione regionale Pd, Iannello assicura massimo impegno: «Con Irto entusiasmo ritrovato»

«Orgoglioso di questo importante e prestigioso incarico, consapevole che il lavoro non sarà per niente facile. Da parte mia assicurerò il massimo impegno e tutta la passione per svolgere al meglio l’incarico affidatomi, ringraziando quanti hanno riposto in me la fiducia. L’entusiasmo ritrovato in questa fase del congresso regionale che ruota intorno al segretario Nicola Irto, dovrà essere il punto di forza della nostra azione politica per compiere come partito scelte coraggiose affinché rinasca la voglia di partecipazione da parte di tutti gli iscritti e simpatizzanti». Parola di Antonio Iannello, già assessore al Comune di Vibo Valentia, oggi componente della nuova direzione regionale del Partito democratico (unitamente ai vibonesi Giampiero Maglia, Stefano Luciano e Valeria Giancotti), che si avvarrà dei parlamentari, consiglieri regionali e anche di alcuni amministratori e dirigenti. [Continua in basso]

A giudizio di Antonio Iannello, quindi, «il partito dovrà avere un ruolo centrale per la rinascita della regione avviando una forte discussione soprattutto sui temi della sanità, del sociale, infrastrutture e del lavoro. Personalmente – spiega – credo molto nella riorganizzazione del partito a partire da circoli e nel rafforzamento del rapporto e dell’ascolto dei cittadini ed il territorio a difesa di quei diritti che spesso vengono disattesi dalle istituzioni e dal mondo produttivo. Sono, inoltre, fermamente convinto che la rigenerazione interna sia fondamentale, attraverso un rinnovamento che non è più rinviabile, così come già avvenuto nella nostra città capoluogo».

Detto ciò, l’ex assessore del capoluogo sottolinea ancora che «si renderà necessario che il partito apra un ulteriore discorso verso i giovani, recuperandoli alla partecipazione attraverso un loro forte coinvolgimento al fine di ricavarne una ricchezza di idee e contributi fondamentali per il rilancio della nostra azione politica. Sono convinto che il progetto del segretario Nicola Irto, che sta già suscitando un grande interesse, farà ritornare il Pd protagonista e – conclude Antonio Iannello – con un ruolo centrale per la rinascita della nostra regione».