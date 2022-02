Serra San Bruno, domani Ettore Rosato incontra iscritti e simpatizzanti di Italia Viva

Il presidente del partito di Renzi in Calabria per una serie di iniziative politiche. Ernesto Magorno: «Nuova, importante testimonianza di vicinanza»

Il presidente di Italia Viva, Ettore Rosato, sarà in Calabria per incontrare iscritti e simpatizzanti del partito. Tre gli appuntamenti in programma: questa sera, 12 febbraio, alle ore 20, a Belvedere Marittimo, un momento con i tesserati dell’Alto Tirreno cosentino. Domani, invece, domenica 13 febbraio, alle ore 10, presso il Parco delle Serre di Serra San Bruno, si terrà un’iniziativa con i rappresentanti del Vibonese, e, alle ore 16, un incontro all’Hotel Lamezia a Lamezia Terme. «Si tratta – dichiara il senatore Ernesto Magorno – di una nuova, importante, testimonianza di vicinanza parte dell’onorevole Rosato che torna nella nostra regione in una fase di importante crescita sui territori. Infatti oltre a numerosi cittadini Italia Viva nelle ultime settimane ha registrato l’adesione di tanti amministratori locali convinti che il progetto messo in campo da Matteo Renzi sia quello giusto per costruire l’Italia del futuro».