“Per Serra insieme” mette radici e guarda al futuro: «Rafforziamo la nostra azione»

I membri del gruppo politico si pongono come alternativa e criticano l’attuale amministrazione, bollata come «inconcludente». Creato uno Statuto

«“Per Serra insieme” ha deciso di strutturarsi sul territorio dandosi un’organizzazione stabile, anche dal punto di vista formale, con la definizione dello Statuto». La conferma arriva da una nota stampa diffusa dal movimento politico nella quale si specifica che «nel corso di una riunione svoltasi nei giorni scorsi, è stato deciso di intensificare l’attività valorizzando le iniziative positive, a favore della comunità, avviate sin dalla nascita del gruppo».

La critica nei riguardi dell’amministrazione

«La nostra conoscenza del territorio e della società – spiegano i componenti del gruppo – ci spinge a proseguire nel nostro cammino, rafforzando e rendendo più incisiva la nostra azione mediante una costante collaborazione con i nostri consiglieri comunali, la cui attività sarà resa ancora più efficace per effetto del supporto tecnico-amministrativo che sarà costantemente fornito».

Il movimento – si specifica – indica inoltre gli obiettivi di medio-lungo periodo che sono quello di «contrapporsi ad un’Amministrazione comunale rivelatasi inoperosa e inconcludente» e quello di «proporsi come punto di riferimento per i cittadini che chiedono risposte chiare e concrete rispetto alle molteplici esigenze esistenti».

Il futuro di Per Serra insieme

«Riteniamo – sostengono i membri del movimento – di avere una visione strategica credibile per lo sviluppo di Serra San Bruno e di avere le competenze per attuare il nostro progetto. Sappiamo di avere le potenzialità per essere una forza politica trainante, capace di elaborare proposte valide e di realizzarle, di assumersi la responsabilità di governo della città che deve riconquistare la centralità perduta».

“Per Serra insieme” guarda dunque al futuro e mira ad «aprire un dialogo politico con tutte le forze sane che sono presenti sul territorio e che condividono con noi la volontà di costruire un progetto politico di qualità, che metta in primo piano la crescita culturale, sociale ed economia di Serra San Bruno e del suo comprensorio».