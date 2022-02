Congresso Pd Vibo, al voto per l’elezione del segretario e assemblea provinciale

Domani, domenica 20 febbraio 2022 dalle ore 9.00 alle ore 20.00, seggi aperti per l’elezione del segretario e dell’assemblea provinciale di Vibo Valentia. Si voterà inoltre per il rinnovo degli organismi del circolo Pd della Città capoluogo. La Commissione provinciale ha concluso le procedure per la costituzione dei seggi. Le operazioni di voto – si legge in un comunicato inviato alla stampa – si svolgeranno nel rispetto delle vigenti normative anticontagio.

Il passo indietro di Claudia Gioia

A Vibo Valentia, dopo il passo indietro della candidata Claudia Gioia, resta in campo come candidato segretario cittadino dem solamente Francesco Colelli. Un dietro front messo nero su bianco nella serata di ieri, tramite una nota inviata alla stampa nella quale si spiegavano le ragioni del ritiro, sia sotto il profilo tecnico che quello politico. «Mancano le condizioni oggettive per affrontare un congresso cittadino in modo serio e regolare ed è per questo -aveva ribadito Claudia Gioia – che intendo assumere momentaneamente le distanze da esso. In queste ore intensificherò i miei rapporti con i livelli provinciali e regionali del partito augurandomi che, chi oggi persegue l’obiettivo di distruggere il circolo di Vibo, possa fare un passo indietro».

Ecco dove sarà possibile votare