Tropea, edilizia pubblica: la Regione approva i progetti di riqualificazione

«Il Comune di Tropea ad un passo da un corposo finanziamento per la messa in sicurezza e per la riqualificazione di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di sua proprietà. Ben sei progetti hanno superato l’esame della Regione Calabria e si avviano alla cantierizzazione». Lo riferisce l’amministrazione comunale della cittadina tirrenica, la quale fa sapere inoltre che «le risorse finanziarie arrivano dal Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e sono finalizzate alla riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica. Poco meno di 20 milioni di euro – aggiungono gli amministratori di Tropea – per rimettere in sesto ed in sicurezza un patrimonio immobiliare oltremodo fatiscente e pericoloso non solo per gli inquilini. Manca solo il bollino del Ministero per le Infrastrutture e la Mobilità Sostenibile perché anche questo importante obiettivo che sembrava impossibile da raggiungere veda la luce».