Vibo, si lavora per la creazione del Consiglio comunale dei ragazzi

Si sono svolti nella primissima mattinata di oggi, nella Sala Giunta del Comune di Vibo, i lavori del Collegio di coordinamento del Consiglio comunale dei ragazzi, presieduto dal presidente del Consiglio comunale, Rino Putrino. Presenti i dirigenti scolastici del territorio, i consiglieri comunali delegati dai gruppi politici (Lo Schiavo, Curello e Tucci per la maggioranza, Miceli e Pisani per l’opposizione) ed il sindaco Maria Limardo. Dal confronto – si legge in una nota del presidente del Consiglio comunale Putrino -è emersa la necessità di provvedere in tempi brevi all’istituzione di tale organo consultivo, composto da 33 ragazzi/studenti frequentanti le scuole secondarie di primo grado.

L‘iniziativa di stamani del presidente Putrino, iniziata e proposta a suo tempo dal consigliere Tucci , condivisa all’unanimità dalle Commissioni e fortemente voluta dal sindaco che, nel suo intervento ha inteso rimarcarne l’importanza in termini di coinvolgimento a scopo educativo-didattico ed amministrativo delle nuove leve, ha trovato il conforto dello stesso Consigliere comunale Tucci, il quale ha fornitoutile contributo all’incontro, attesa la sua fattiva partecipazione a tale attività politico amministrativa, durante il periodo della frequenza scolastica.

Quanto prima i dirigenti scolastici provvederanno, di comune intesa ad avviare in seno ai propri Istituti le attività necessarie alla individuazione dei candidati per poi passare alla elezione dei consiglieri ed in ultimo del sindaco del consiglio comunale dei ragazzi che verrà eletto nella prima seduta utile, post elezioni dei consiglieri, per quanto previsto dal relativo Regolamento consultabile sul sito Istituzionale del Comune alla voce regolamenti.