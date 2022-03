Trasversale delle Serre, progetto Vazzano-Vallelonga: soddisfatti i sindaci

«L’avvio della Conferenza dei Servizi del tratto Vazzano Vallelonga riveste grandissima importanza per tutto il territorio delle Serre Calabre». I sindaci dei comuni di Brognaturo (Rossana Tassone), Spadola (Cosimo Damiano Piromalli), Simbario (Ovidio Romano), Serra San Bruno (Alfredo Barillari), San Nicola da Crissa (Giuseppe Condello), Vallelonga (Abdon Servello), Vazzano (Vincenzo Massa), Mongiana (Francesco Angiletta) e Fabrizia (Francesco Fazio), hanno commentato soddisfatti la notizia data dall’Anas sull’avvio delle procedure di approvazione del progetto definitivo del tratto considerato strategico per lo sviluppo di tutto il territorio.



«Va riconosciuta l’attenzione e l’impegno profuso per il completamento della Trasversale delle Serre – continuano i sindaci – da parte del presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto che supporta con celerità ogni azione del commissario straordinario Francesco Caporaso. L’intesa raggiunta tra Regione e commissario ha permesso di raggiungere obiettivi importanti come l’approvazione dei progetti esecutivi relativi al tratto dello Scornari e a quello del superamento del cimitero di Vazzano, cui si aggiunge l’importantissimo tassello rappresentato dall’avvio dell’iter di approvazione del progetto del lotto Vazzano Vallelonga».



I primi cittadini, «consapevoli dell’importanza strategica dell’opera che porterà alle comunità locali enormi benefici in termini sociali ed economici», hanno confermato la volontà di supportare ogni azione finalizzata all’accelerazione dei tempi per il completamento dei lavori. Prossimamente si terrà un incontro tra i sindaci e il commissario per fare il punto dello stato dell’arte degli interventi.