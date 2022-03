Vibo, Di Bartolo: «Il Pd seguirà da vicino la riorganizzazione della sanità territoriale»

«La riorganizzazione della sanità territoriale, accompagnata dalle importanti risorse destinate alle case e agli ospedali di comunità e alle centrali operative, rappresentano un passaggio fondamentale per costruire un modello integrato di assistenza che metta al centro la persona nell’erogazione dei servizi». Così in una nota Giovanni Di Bartolo, segretario provinciale del Partito democratico, che sottolinea: «Gli interventi da realizzare nella nostra provincia non possono essere liquidati come una semplice pratica amministrativa, senza condividere con il territorio i passaggi, i criteri e le valutazioni poste alla base delle decisioni. Decisioni queste – contenute nel Dca n.15 emanato dal presidente Occhiuto – assunte nell’urgenza di rispettare le scadenze imposte dal Pnrr, ma che rischiano di lasciare la sanità del territorio senza un progetto complessivo di servizi rivolti al cittadino». [Continua in basso]

«Proseguire con questo approccio sarebbe un grave errore – aggiunge il segretario dem – e non si coglierebbe il senso di una organizzazione coordinata tra prestazioni sanitarie e funzioni sociali. Non è possibile parlare di assistenza sociale, prossimità e continuità delle cure, senza coinvolgere i sindaci nella discussione. Non è possibile pensare alla prevenzione, alla specialistica, ai percorsi di diagnosi e di trattamento, senza la partecipazione dei professionisti e delle figure di riferimento chiamate a collaborare».

È un tema complesso, spiega Di Bartolo, ma anche «prioritario, che interessa sia l’assistenza territoriale sia la rete ospedaliera: l’esistente non è sufficiente, anzi è allarmante. Su questo punto, non possono cadere nel nulla i numerosi appelli lanciati dal personale sanitario e dalle associazioni di categoria sulla carenza drammatica di personale che porterà alla paralisi delle strutture ospedaliere nel Vibonese».



«Il Partito Democratico – sottolinea – seguirà con la massima attenzione questo percorso insieme ai sindaci e ai rappresentanti istituzionali. Ho chiesto a Romeo Aracri – componente dell’Assemblea provinciale del PD e quarant’anni di attività medica e sindacale alle spalle – di affiancarmi nell’organizzazione di un gruppo di lavoro permanente su questa materia insieme ad altre figure autorevoli e di esperienza della sanità del territorio. Nei prossimi giorni incontreremo il commissario dell’Asp di Vibo Valentia, Giuseppe Giuliano, per discutere e approfondire le scelte che riguardano il diritto alla salute dei cittadini».