Vibo, cambio al vertice della Federazione dei “Giovani socialisti”

Cambio al vertice della Federazione dei “Giovani socialisti”, che vede il passaggio di testimone da Domenico Tomaselli, neo consigliere provinciale, a Lorenzo Muratore, giovane studente di Pizzo. Sul rinnovo del partito provinciale, interviene il segretario del Psi Gian Maria Lebrino: «Colgo l’occasione per ringraziare Domenico Tomaselli per l’impegno e il servizio reso per ricomporre la giovanile prima e nell’aver sempre portato avanti tematiche e battaglie vicine alle generazioni più giovani». In questi anni diverse sono state le iniziative e i temi affrontati dalla federazione: dall’ambiente (mozione “plastic free”) al diritto allo studio, dal voto ai sedicenni al riconoscimento del diritto al voto ai fuori sede, dalla legalità al diritto del lavoro. [Continua in basso]

Il presidente uscente spiega: «La Fgs è una famiglia europea che mi ha fatto crescere molto e mi ha dato la possibilità di confrontarmi con altre realtà. Se oggi molti giovani si sono avvicinati e guardano la politica con interesse è perché la Fgs, nel suo piccolo, ha scrostato quei vecchi metodi e ha saputo ascoltare e parlare ai ragazzi con un linguaggio vicino alle esigenze dell’età in cui vivono».



Non sono tardate ad arrivare anche le prime dichiarazioni di Lorenzo Muratore: «Onoratissimo e orgoglioso di ricoprire un incarico così importante, in un momento in cui credo che l’avvicinamento dei giovani alla politica sia uno dei fattori fondamentali che favorisce la loro crescita personale e ideologica, e che soprattutto li porti a credere ancora alla buona politica, perché, in fin dei conti, la futura classe dirigente siamo noi, ed è quindi importante mobilitarsi da subito non rimanendo, invece, disinteressati e lontani dal mondo politico. Il mio più ampio ringraziamento va, in particolar modo, al Segretario Provinciale del Psi Gian Maria Lebrino ed al consigliere provinciale Domenico Tomaselli per aver riposto la loro fiducia in me e nelle mie capacità».



Chiara Navarra, giovane componente della federazione vibonese, infine riferisce: «Sono lieta di essere stata accolta nella famiglia della Fgs con grande partecipazione ed entusiasmo, e soprattutto di aver conosciuto altri giovani compagni; credo fermamente che per noi giovani sia necessario estendere la nostra prospettiva al mondo della politica e delle istituzioni in maniera intraprendente e propositiva, così da potere mirare allo sviluppo del nostro territorio e della nostra società. Il nostro auspicio è quello di poter promuovere iniziative a tal fine, ma soprattutto di avvicinare sempre più giovani che si riconoscono negli ideali progressisti del socialismo a far parte di questa grande famiglia».