Elezioni comunali a Pizzo, la Pro Loco incontra i candidati a sindaco

Inizia ad entrare nel vivo la campagna elettorale a Pizzo in vista delle comunali. Le tre sedi elettorali dei candidati a sindaco sono ogni giorno colme di persone (peraltro, tutti i “quartier generali” si trovano in via Nazionale). La gente è curiosa di sapere, capire i progetti, conoscere meglio i candidati. Pare non ci sia spazio per altro al momento: tutto gira intorno a chi riuscirà a convincere gli elettori sulla bontà dei relativi programmi e progetti politici per Pizzo.



E così, anche la Pro Loco di Pizzo, presieduta da Vincenzina Perciavalle, ha programmato degli incontri con tutti gli aspiranti sindaci: il primo appuntamento è stato con Sergio Pititto, oggi è invece in programma quello con Francesco Muzzopappa e domani quello con Emilio De Pasquale. La comunità auspica che gli incontri possano essere proficui e che il collante comune sia l’interesse e l’amore per Pizzo, considerati i gravi disagi che, negli anni, hanno reso il paese sempre meno vivibile.