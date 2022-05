Vibo: l’ingarbugliata storia del Parco archeologico con diversi siti chiusi. E l’assessore spiega perché

L’assess0ore Daniela Rotino

«Devo confermare che i Parchi archeologici di Vibo Valentia sono sette e sono stati dati in gestione attraverso delle convenzioni che noi abbiamo subito inviato ai gestori aggiudicatari. C’è stato naturalmente un iter burocratico da seguire. L’ufficio contratti ha dovuto seguire le norme di legge e controllare tutti i requisiti previsti. Nel seguire questo iter si sono persi purtroppo alcuni mesi. Bisogna precisare che la convenzione non è unica, ma per ogni affidatario è stato necessario stipularne una. Quindi, le convenzioni sono quattro, una per ogni affidatario, due delle quali sono state restituite firmate, le altre invece non sono mai giunte con la necessaria firma». Parola dell’assessore alla Cultura Daniela Rotino che ha così risposto in aula durante il Question time ai consiglieri di minoranza di “Vibo Democratica” Giuseppe Policaro e Marco Miceli e del Partito democratico Stefano Soriano e Laura Pugliese, i quali a suo tempo hanno presentato due rispettive interrogazioni per sapere – in buona sostanza – le ragioni per le quali, ad oggi, detti siti risultino «chiusi e non valorizzati» nonostante sia stata fatta una manifestazione di interesse per la gestione del grande Parco archeologico urbano della città di Hipponion-Valentia. [Continua in basso]

Fenomenologia di siti archeologici ancora chiusi al pubblico

Le Mura Greche

L’assessore al Comune di Vibo Valentia ha, quindi, precisato che hanno firmato le convenzioni l’Ente Promozione Calabria per quanto riguarda il Parco di Sant’Aloe e le Mura greche, mentre per il Parco del Rimembranze e il Parco di San Leoluca la convenzione è stata firmata dall’associazione Valentia. «In relazione agli altri – ha avvertito l’assessore – è necessario fare una premessa: i Parchi sono di competenza del Comune, ma ancora la competenza specifica delle Mura greche e del Còfino è sempre della Soprintendenza. Quindi, noi pensavamo che il problema della rimozione dei teloni del Còfino, che erano stati vandalizzati, fosse semplice da risolvere. Invece, la Soprintendenza ci ha informati che esiste una ditta incaricata di sistemare la luce, che prima non c’era, e le telecamere. Ma il problema dei teloni ha comportato molti ritardi perché ci sono problemi di reperimento di questi materiali, ma anche in ordine alla rimozione, che prevede procedure specifiche allo smaltimento dei teloni stessi che sono di materiale particolare ed infine alla messa in opera degli stessi per coprire i reperti. Quindi, in relazione al Còfino se ne sta occupando la Soprintendenza».

Stessa cosa per le Mura greche. «In virtù di diversi sopralluoghi – ha spiegato l’assessore – si è accertato che, forse a causa delle intense piogge, il cancello di accesso si era quasi spostato, per cui aprirlo sarebbe stato pericoloso. Pertanto, è stato oggetto di manutenzione straordinaria da parte della Soprintendenza. Inoltre, devono ancora sistemare la copertura delle Mura. Quindi, di questi due siti se ne sta occupando ancora oggi la Soprintendenza per lavori straordinari». Per quanto concerne il Museo di Santa Chiara, «insieme con la Soprintendenza – ha riferito sempre in aula Daniela Rotino – siamo andati a fare un sopralluogo e lo abbiamo trovato in condizioni disastrose. Era un deposito di tutto. Grazie all’assessore Bruni e all’Ecocar, e grazie anche alla collaborazione dei lavoratori che percepiscono il reddito di cittadinanza, siamo riusciti a ripulirlo ed è stato rimosso tutto il materiale non idoneo. Dodici reperti sono stati già collocati e, con l’ausilio della Soprintendenza, bisognerà dare loro un percorso un po’ più logico. Esistono anche delle teche di vetro che dovranno accogliere nuovi reperti. Dopodiché si potrà aprire. A breve ci sarà un incontro con il nuovo sovrintendente Sudano, nel corso del quale affronteremo tutte queste tematiche». [Continua in basso]