Provincia di Vibo, definito l’iter amministrativo per la gestione dei sinistri

Il presidente della Provincia di Vibo Valentia, Salvatore Solano, con l’ausilio tecnico-giuridico del segretario generale, Domenico Libero Scuglia, ha deliberato: “L’atto di indirizzo per la gestione dei sinistri – definizione transattive delle vertenze stragiudiziali e giudiziali aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subiti da soggetti nei casi in cui la Provincia sia responsabile”.



A darne notizia il consigliere provinciale con delega all’Avvocatura, Domenico Tomaselli, che ha proposto le deliberazioni. «Grazie al lavoro svolto assieme agli uffici e alla sensibilità del presidente Solano, siamo riusciti ad approvare due importanti atti, tesi a migliorare la trasparenza amministrativa dell’ente, – ha affermato, soddisfatto, il consigliere Tomaselli -. Ovvero, un atto di indirizzo per quel che riguarda la definizione inerente all’iter dei sinistri stradali. Un tema, purtroppo, assai noto in provincia di Vibo. Al riguardo, abbiamo messo delle regole ben chiare. Vi erano, infatti, una serie di delibere approvate in tempi diversi che, a volte, lasciavano spazio a diverse interpretazioni. Il tutto è stato adesso sanato con un atto di indirizzo univoco che supera le precedenti delibere e rende più chiaro e trasparente il procedimento amministrativo per la definizione dei sinistri in via extragiudiziale».