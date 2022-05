Comune di Zambrone, l’opposizione critica: «Gestione amministrativa semplicistica»

Nei giorni fa a Zambrone, si è svolto il consiglio comunale con tre punti all’ordine del giorno, tra cui l’approvazione del rendiconto di gestione 2021. In una nota stampa, l’opposizione spiega che ad aprire il consiglio è stato l’intervento della consigliera Epifanio Mariella, capogruppo d’opposizione di Rinascita per Zambrone. Al centro il tema del bilancio comunale, considerato come un documento dal grande valore, in quanto descrive le risorse finanziarie che l’ente ha a disposizione, indica da dove provengono e come l’Amministrazione comunale decide di impiegarle per il bene della comunità: «Se da un lato la rendicontazione è una fase tecnica fatta di cifre e di numeri, dall’altro – spiega – rappresenta un documento dal contenuto fortemente politico che permette al Consiglio comunale di esercitare la sua attività di indirizzo e di controllo. Ed è proprio l’indirizzo politico-amministrativo che il nostro gruppo contesta. Se noi siamo qui è perché questo indirizzo non è stato mai condiviso, partendo da principi che non tengono conto delle necessità della comunità e dello sviluppo economico del territorio». [Continua in basso]

Il Belvedere e il rifacimento di tre strade

Epifanio, a nome anche dei consiglieri Cotroneo e Conca, ha sottolineato il punto di partenza critico, mosso nei confronti dell’attuale maggioranza e della sua gestione presente e passata, fin dal primo mandato amministrativo. Ragione che ha spinto lo stesso gruppo Rinascita per Zambrone, a presentarsi alle elezioni comunali nell’intento di dare nuovo impulso alla gestione e allo sviluppo territoriale.

Epifanio ha portato ad esempio la realizzazione del Belvedere, nato con una determina da 60 mila euro e cresciuto fino a raggiungere i 115 mila, interamente di fondi comunali. Tutto questo mentre nelle frazioni del comune, vi era il più totale abbandono del decoro urbano e la mancanza di acqua. Una contrapposizione tra parvenze non urgenti e le necessità primarie dei cittadini. Ha poi ancora fatto presente la scelta poco opportuna e non ben rendicontata, di rendere pubblico a inizio campagna elettorale, un intervento di rifacimento “minimo” (così come è stato definito nelle comunicazioni del sindaco contenute all’albo) di tre strade, Reco, Contura e Madama, per 57 mila euro. Lavori che si sono fermati alla sola strada della Contura e che, come era ovvio prevedere, aveva bisogno di una nuova condotta idrica e linea di illuminazione pubblica. [Continua in basso]