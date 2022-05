Zambrone, Giannini alla guida del Pd locale: farà parte anche della direzione provinciale

Il dirigente, presidente del consiglio comunale, esprime soddisfazione per le nomine: «Grazie alla forza del dialogo con la comunità saranno conseguiti risultati politici eccellenti»

Confermato Marcello Giannini alla guida del Pd Zambrone. Giannini, presidente del Consiglio comunale, ricopre l’attuale carica quasi sin dalla nascita del Pd con impegno e sensibilità politica. [Continua in basso]

A seguito della nomina, il dirigente ha dichiarato: «Sono orgoglioso di tale riconoscimento. Ricordo i tanti dirigenti del Pd vibonese e regionale, del recente passato che mi hanno fatto crescere politicamente ed esprimo stima, simpatia e vicinanza a quelli attuali. Sono certo che grazie alla forza del dialogo con la comunità saranno conseguiti risultati politici eccellenti. L’interesse pubblico, la possibilità di alleviare sofferenze agli individui, il senso della solidarietà sono i valori che caratterizzano il mio impegno sia politico che amministrativo». A Giannini sono giunti i complimenti del sindaco e di tutto il suo gruppo consiliare d’appartenenza, “Identità e futuro per Zambrone” che esprimono: «Apprezzamento e simpatia per le doti umane e per il pragmatismo che caratterizza la quotidianità della sua azione amministrativa, segnata da fermezza e lealtà e da una generosità straordinaria».

Da aggiungere che a conferma del prestigio di cui gode Marcello Giannini nel suo campo politico, è giunta anche la nomina nella direzione provinciale di Vibo Valentia. Un ruolo che lo proietta ai vertici di un partito che intende sempre di più aprirsi alle istanze di crescita e di rinnovamento dei territori e delle loro comunità.

