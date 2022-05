Elezioni, Solano lancia la lista “SiAmo Stefanaconi”: «Ho sempre agito nell’interesse della comunità»

L’incontro a Stefanaconi

“Un progetto politico innovativo; aperto al contributo di idee ma soprattutto sganciato da qualsiasi logica di partito che vuole trasformare i territori in una sorta di feudo ad uso e consumo del loro tornaconto elettorale”. Il sindaco di Stefanaconi, Salvatore Solano ha aperto la campagna elettorale per presentare il programma e i candidati della lista “SiAmo Stefanaconi”, in campo per dare “continuità al percorso avviato in questi cinque anni di consiliatura”. L’incontro si è tenuto in una sala della biblioteca comunale dove il primo cittadino uscente ha dichiarato che Stefanaconi punta a divenire un “punto di riferimento della buona politica”. [Continua in basso]

Salvatore Berlingieri

A moderare l’incontro, il giornalista Salvatore Berlingieri che non ha mancato di evidenziare come, a suo avviso, Solano sia diventato, in questi anni, “un punto di riferimento per la buona politica ed un avversario da neutralizzare per altri”. Secondo Berlingieri, ciò che si imputa a Solano, “non è tanto il suo voler puntare alla riconferma quanto piuttosto il fatto che da presidente della Provincia è riuscito dove altri prima di lui hanno fallito, dimostrando che i problemi del territorio devono e possono essere risolti quando si guarda al benessere collettivo e non all’interesse del singolo”. Al presidente del consiglio comunale, Domenico Barbalaco, il compito di illustrare il programma amministrativo, non prima di aver presentato i componenti di una lista che punta a fare dello “spirito di squadra” la sua “arma vincente”.

La lista SiAmo Stefanaconi

Della lista, oltre al candidato a sindaco Salvatore Solano, aspirano ad un posto in Consiglio comunale: Domenico Barbalaco, Francesco Chiarella, Fortunato Cugliari, Antonio D’Angelo, Emanuele Franzè, Francesca Isaia, Graziano Loschiavo, Alessandra Policaro, Domenico Pondaco e Giovanni Tamburro.

In poco più di venti pagine la lista “SiAmo Stefanaconi” riassume la sua idea di sviluppo del paese, presentando agli elettori il programma per il prossimo quinquennio, unitamente a quanto svolto in questi cinque anni. “Un programma partecipato – ha spiegato Barbalaco – che nasce dalla condivisione di idee e di progetti con i cittadini che sono, insieme a noi, i protagonisti del cambiamento, per come dimostrato in questi anni”. Turismo, cultura, viabilità, sport, qualità della vita sono gli ingredienti per lo sviluppo di Stefanaconi. “Un programma – la chiosa di Barbalaco – di lavoro, di idee, di competenze, di innovazione, di speranze, frutto di un processo articolato e partecipato che, in questi anni, è stato garantito dal confronto con i cittadini tutti”. [Continua in basso]