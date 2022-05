Elezioni Pizzo, il candidato sindaco Pititto presenta il codice etico

L’aspirante primo cittadino non ha dubbi: «Il rispetto per le regole e il rigetto totale di logiche mafiose sono punti saldi del nostro impegno politico»

«Non è certo un caso se abbiamo scelto di diffondere il nostro codice etico proprio in occasione del trentennale della strage di Capaci. Più di un tributo, un vero e proprio impegno che abbiamo voluto assumere dinnanzi al sacrificio di chi ha dato la vita per la lotta alla mafia». Così Sergio Pititto commenta la decisione di rendere noto sui social il decalogo a favore della legalità sottoscritto da tutti i candidati che lo sostengono nella sua corsa elettorale per diventare sindaco di Pizzo. [Continua in basso]

«Legalità, trasparenza, collaborazione diretta con la prefettura, dialogo continuo con le associazioni di cittadini. Sorveglianza dell’attività del comune e fari accesi su gare e appalti per evitare infiltrazioni malavitose, sono queste le nostre linee essenziali presenti nel codice etico. La legalità non è barattabile – continua -. Il rispetto per le regole e il rigetto totale di logiche mafiose sono punti saldi del nostro impegno politico. Un impegno che si esprimerà attraverso una reale trasparenza dell’azione amministrativa, che sarà completamente impermeabile a qualunque tentativo di condizionare il governo della città. Ecco perché il nostro codice etico prevede regole che vanno accettate e seguite subito, già in campagna elettorale».

Pititto aggiunge: «Il punto 3 del nostro decalogo, infatti, fa riferimento proprio alla competizione elettorale, impegnando i candidati a condurre una campagna decorosa, corretta e lecita, nel rispetto di ogni contraddittore politico, promuovendo l’adesione al nostro progetto senza mai formulare promesse di vantaggi economici o di altre utilità e, lo sottolineo, senza mai denigrare gli avversari». Poi, il candidato a sindaco della lista Adesso Pizzo, torna a rimarcare il significato del trentennale della strage di Capaci, al fine di evidenziare la tensione alla legalità che caratterizza il suo schieramento.