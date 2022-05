Comunali a Pizzo, Lega: «Non appoggiamo nessuno, i nostri elettori liberi»

Il coordinatore cittadino del partito Ernesto Greco interviene per smentire «voci che girano in città»: «Non abbiamo stretto alcun accordo politico»

«Nessun accordo, per un sostegno politico, è stato raggiunto con alcuno dei quattro candidati a sindaco per le amministrative del 12 giugno prossimo né tantomeno alcuno dei candidati a consigliere delle quattro liste è espressione della Lega. Pertanto lasciamo l’elettorato leghista cittadino libero da ogni impegno elettorale e libero di dare il proprio consenso secondo coscienza». Lo afferma in una nota Ernesto Greco, coordinatore cittadino della Lega a Pizzo, con l’obiettivo di «mettere a tacere le voci che girano in città» circa lo schierarsi del partito di Matteo Salvini dalla parte di un candidato o dell’altro.