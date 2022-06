Barriere architettoniche a Pizzo, De Pasquale: «Ecco come eliminarle grazie al Pnrr»

Secondo il candidato a sindaco non è più possibile aspettare: «Impossibile accedere a Piedigrotta, al Castello Murat e a molti negozi nel centro storico». La sua proposta in caso di elezione

«L’inclusione sociale deve essere una delle priorità della prossima amministrazione. Per noi di “Domani è Oggi” rappresenta uno dei punti cardine del programma amministrativo. Inclusione sociale significa anche e in primo luogo rimozione delle barriere architettoniche». È quanto dichiara il candidato sindaco di Pizzo Emilio De Pasquale, capolista di “Domani è oggi – Emilio De Pasquale sindaco”, esponendo un altro dei punti programmatici sui quali è improntata la proposta politico-amministrativa della sua compagine, in corsa per le elezioni del 12 giugno prossimo, e avanzando una proposta sul tema. [Continua in basso]

Emilio De Pasquale

«Nella campagna di ascolto di questi mesi – aggiunge De Pasquale – abbiamo constatato con rammarico che Pizzo non è una città accessibile a tutti. Non lo sono i luoghi d’interesse; non lo sono le sue spiagge. Oggi per un soggetto affetto da disabilità fisiche è impossibile accedere alla chiesetta di Piedigrotta o al Castello Murat. E molto spesso anche ai piccoli esercizi commerciali del centro storico che da anni chiedono interventi sul punto. Tutto questo è molto ingiusto e non all’altezza di un paese ad altissima vocazione turistica. Oggi non possiamo più aspettare. Pizzo deve diventare una città accessibile e abbattere ogni tipo di barriera. Anche su questo abbiamo le idee chiare su come intervenire. “Visione” e “concretezza”, non a caso, sono due punti concetti chiave del nostro programma come ripetiamo sempre».

«E a riprova di ciò – aggiunge De Pasquale – abbiamo già individuato lo strumento che, attraverso i fondi del Pnrr, renderà possibile l’abbattimento delle barriere architettoniche. In particolare, nell’ambito della Missione 1 – Componente 3 – Turismo e Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 “Patrimonio culturale per la prossima generazione”, ingenti risorse sono state destinate a progetti di “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi, per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura”. Insomma, è questa l’occasione di rendere accessibili a tutti i luoghi della cultura. I finanziamenti previsti sono finalizzati alla realizzazione di interventi che abbiano come oggetto opere materiali e/o azioni immateriali all’interno dello spazio fisico e virtuale del museo, archivio, biblioteca, area o parco archeologico e complesso monumentale e richiedono di prevedere nella proposta progettuale anche la redazione ed approvazione del Piano per l’abbattimento delle barriere architettoniche (Peba), pena l’esclusione».